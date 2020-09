Formule 1

Formule 1 : Le message positif de Leclerc malgré la saison de Ferrari

Publié le 17 septembre 2020 à 13h35 par La rédaction

Alors que Ferrari est à la traîne en cette saison 2020, Charles Leclerc estime que ce mauvais moment l'aidera pour l'avenir.

Cette saison, Ferrari n'y arrive pas. Alors que Lewis Hamilton et Mercedes dominent la Formule 1, la Scuderia enchaîne les contre-performances avec Sebastian Vettel et Charles Leclerc, et pointe à une triste sixième place au classement des constructeurs. Une saison ratée dont a conscience Charles Leclerc, 8e du dernier Grand Prix de Toscane, qui avoue néanmoins tirer du positif de cette mauvaise passe.

« Je suis sûr que l’on apprend plus de choses quand on traverse des périodes difficiles »