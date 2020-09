Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen est déjà résigné... pour 2021 !

Publié le 16 septembre 2020 à 12h35 par A.M.

Seul pilote capable de rivaliser avec les Mercedes sur certains Grands Prix, Max Verstappen a toutefois conscience qu'il ne pourra pas les battre régulièrement avant 2022.

En cette saison 2020, Mercedes semble plus intouchable que jamais. Lewis Hamilton survole le Championnat avec six victoires en neuf courses et sept au total pour l'écurie allemande qui s'est adjugé toutes les poles positions de la saison. Seuls Pierre Gasly à Monza et Max Verstappen à l'occasion du Grand Prix du 70e anniversaire de la F1 sur le circuit de Silverstone. Mais alors que le Français a pu bénéficier de circonstances de course, le Néerlandais s'est imposé à la régulière face aux Mercedes. Cependant, s'il est en mesure de rivaliser par moment avec Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, Max Vesrtappen a conscience que c'est impossible de concurrencer les Mercedes sur l'ensemble d'une saison. Et compte tenu de la crise sanitaire, les écuries n'auront pas l'occasion de faire évoluer leurs monoplaces de manière significative pour 2021. Par conséquent, Max Verstappen attendra 2022.

«Je place mon espoir sur les règles de 2022»