Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly voit grand pour les ambitions d’AlphaTauri !

Publié le 20 septembre 2020 à 18h35 par H.G.

Alors qu’il est comme un poisson dans l’eau chez AlphaTauri, Pierre Gasly s’est exprimé sur les ambitions de l’écurie italienne à long terme en Formule 1.

Rétrogradé au sein de la modeste écurie AlphaTauri il y a un plus d’un an après de mauvaises performances chez Red Bull, Pierre Gasly n’a clairement pas été longtemps touché par cet épisode. En effet, le pilote français a rapidement su se ressaisir en terminant sur le podium du Grand Prix du Brésil en novembre 2019. Mais cet événement n’était rien par rapport à ce qu’il a vécu à l’occasion du Grand Prix d’Italie il y a deux semaines. Et pour cause, Pierre Gasly est alors devenu le premier Français à remporter une course de Formule 1 depuis 24 ans. Après avoir mis fin à cette si longue disette, le natif de Rouen a clamé toute sa joie d’évoluer au sein d’AlphaTauri. Et interrogé sur les ambitions de son écurie à moyen et à long terme, Pierre Gasly considère que celle-ci voit très grand dans la mesure il estime qu'elle aimerait un jour se hisser au niveau de Red Bull.

« Le projet est passionnant »