Formule 1 : Verstappen annonce la couleur pour Sotchi !

Publié le 22 septembre 2020 à 17h35 par La rédaction

Contraint à l’abandon dès le 1er tour du Grand Prix de Toscane, Max Verstappen retrouvera le circuit ce dimanche à Sotchi. Le pilote néerlandais compte bien revenir tout de suite au premier plan.

Après une semaine de pause, la Formule 1 reprend ses droits ce week-end avec le Grand Prix de Russie ! Et si une nouvelle fois, les Mercedes dirigent d’une main de maître cette saison, derrière l’écurie anglaise, la lutte fait rage. Habitué à briller cette année derrière Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, Max Verstappen a du abandonner après un accrochage avec Pierre Gasly dès le premier tour d’un Grand Prix de Toscane chaotique. C’est son coéquipier chez Red Bull, Alexander Albon, qui a pris le relais, s'emparant de la 3e place et signant son premier podium en F1. Après son échec au Mugiello, Verstappen est déjà prêt à en découdre à nouveau, même s’il sait que rivaliser avec Mercedes est presque impossible.

« Nous n’arrêtons pas de nous battre pour les victoires »