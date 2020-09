Formule 1

Formule 1 : L'énorme sortie Red Bull sur un duo Hamilton-Verstappen !

Publié le 22 septembre 2020 à 11h35 par A.M.

Alors que tous les fans rêvent de voir Lewis Hamilton et Max Verstappen dans la même écurie, Helmut Marko se montre beaucoup moins enthousiaste.

L'avenir de Lewis Hamilton est au cœur de toutes les attentions. Et pour cause, le pilote qui fonce vers un septième titre de Champion du monde afin d'égaler Michael Schumacher n'a toujours pas été confirmé par Mercedes pour la saison prochaine alors que son contrat s'achève à la fin de l'année. Le doute existe donc au sujet de l'avenir de Lewis Hamilton d'autant plus que dans le même temps, Valtteri Bottas a quant à lui déjà assuré sa place chez Mercedes pour la saison prochaine. Par conséquent, cette incertitude pousse certains fans à imaginer un scenario fou avec une association entre le Britannique et Max Verstappen chez Red Bull.

«Cela terminerait par un homicide