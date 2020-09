Formule 1

Formule 1 : La sortie très forte de Fernando Alonso sur Lewis Hamilton !

Publié le 24 septembre 2020 à 11h35 par A.M. mis à jour le 24 septembre 2020 à 11h39

Régulièrement critiqué pour ses choix de carrière, Fernando Alonso, qui fera son retour la saison prochaine en Formule 1, juge l'évolution de Lewis Hamilton qui a toujours été «au bon endroit au bon moment».

Considéré comme l'un des pilotes les plus talentueux de sa génération, Fernando Alonso n'a toutefois jamais réussi à décrocher un troisième titre après ceux remportés très tôt en 2005 et 2006. Il faut dire que le pilote espagnol a régulièrement été pointés du doigt pour ses choix. Après Renault, il a en effet rejoint McLaren où il s'est retrouvé en concurrence avec un certain Lewis Hamilton, le poussant à retourner au sein de l'écurie française seulement un an après son départ. Mais l'écurie au losange était loin de son niveau d'antan. Après deux ans, il choisit donc rejoindre Ferrari où il passera deux fois très proche de battre Sebastian Vettel pour le titre avant de tenter le coup chez McLaren, motorisé par Honda, et qui évoluera en fond de grille. Par conséquent, Fernando Alonso fera son retour la saison prochaine deux ans après son départ et tentera de mettre fin à l'hégémonie de Lewis Hamilton qui a quant à lui fait des choix de carrière payants puisqu'en rejoignant Mercedes en 2013, il s'est offert l'opportunité de décrocher cinq titres supplémentaires après celui acquis avec McLaren. Et pourtant, tout le monde s'interrogeait sur son choix à cette époque comme le rappelle Fernando Alonso qui évoque les choix de carrière des pilotes.

«Il faut toujours avoir ce coup de chance pour être là au bon moment»