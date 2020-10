Formule 1

Formule 1 : Le constat de Sebastian Vettel sur ses années Ferrari !

Publié le 8 octobre 2020 à 15h35 par La rédaction

Arrivé chez Ferrari en 2015, Sebastian Vettel passe sa dernière saison en rouge. Le pilote allemand livre un bilan de ses six années à Maranello.

C'est la fin d'une aventure. A la fin de la saison, Sebastian Vettel quittera Ferrari pour rejoindre Aston Martin (actuellement Racing Point). Après six ans passés en rouge, le pilote allemand n'a jamais réussi à mener l'écurie de Maranello à un sacre mondial qui échappe à Ferrari depuis plus d'une décennie. 2007 avec Kimi Raikkonen chez les pilotes. 2008 chez les constructeurs. Quadruple champion du monde chez Red Bull, Sebastian Vettel n'a étoffé son palmarès que de 14 victoires. Dans le même temps Lewis Hamilton a pris le dessus, passant de deux à six titres mondiaux.

« C'est un échec »