Formule 1

Formule 1 : L'énorme sortie de Fernando Alonso sur son niveau

Publié le 6 octobre 2020 à 11h35 par T.M.

En 2021, Fernando Alonso fera son retour en Formule 1. Et l’Espagnol se considère d’ailleurs toujours comme l’un des meilleurs pilotes.

Après un break de quelques mois avec la Formule 1, Fernando Alonso reviendra à ses premiers amours. La saison prochain, l’Espagnol sera bien dans les paddocks puisqu’il sera au volant d’une Renault. A 39 ans, le futur coéquipier d’Esteban Ocon tentera donc de renouer avec les succès dans la discipline reine après avoir déjà remporté deux titres de champion du monde. Et avant son grand retour en Formule 1, Alonso semble plutôt confiant sur ses capacités et son niveau. Dans des propos rapportés par F1i , il a ainsi livré un incroyable constat à ce sujet.

« Neuf sur dix dans tous les domaines »