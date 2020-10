Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton s'enflamme pour... Muhammad Ali !

Publié le 4 octobre 2020 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 4 octobre 2020 à 20h40

En passe d'égaler Michael Schumacher comme pilote le plus titré de l'histoire de la Formule 1, Lewis Hamilton a révélé admirer la carrière de Muhammard Ali, sur et en dehors des rings de boxe.

A une victoire en Grand Prix et un titre mondial des records de Michael Schumacher, Lewis Hamilton se rapproche de la plus haute sphère de la Formule 1. Avec six titres, le Britannique a toujours combattu pour la gagne depuis son arrivée en F1. Le pilote de 35 ans avait terminé 2e lors de sa première saison en 2007. Depuis Hamilton a grandi. Enormément. Le pilote Mercedes peut parfois être considéré comme le meilleur de l'histoire de son sport.

« J'ai toujours admiré Muhammad Ali »