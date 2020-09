Formule 1

Formule 1 : Schumacher ou Hamilton ? Fernando Alonso désigne le meilleur !

Publié le 30 septembre 2020 à 18h35 par La rédaction

Double champion du monde de Formule 1, Fernando Alonso sera de retour l'année prochain. Avant de revenir sur les circuits, l'Espagnol a comparé le talent de Michael Schumacher et Lewis Hamilton.

En passe de devenir champion du monde pour la septième fois, Lewis Hamilton est sur le point d'égaler le record de Michael Schumacher. Alors qu'il a mis un terme à l'hégémonie du baron rouge rouge, en devenant champion du monde en 2005 et en 2006, Fernando Alonso a aussi affronté la suprématie de Lewis Hamilton. Le taureau des Asturies a même côtoyé le pilote britannique de plus près. Les deux champions ont été coéquipiers chez McLaren en 2007, lors d'une saison pleine de suspense. Les pilotes de Woking ont perdu le titre mondial lors du dernier Grand Prix, tous deux devancés d'un point par Kimi Raikkonen.

« Pour moi, Michael Schumacher est en avance »