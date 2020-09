Formule 1

Formule 1 : Renault dévoile son plan pour Fernando Alonso !

Publié le 25 septembre 2020 à 18h35 par A.M.

Interrogé sur le retour de Fernando Alonso, Cyril Abiteboul s'est prononcé sur le plan de Renault pour le retour de l'Espagnol au volant d'une monoplace.

Alors qu'il fera son retour en Formule 1, chez Renault, la saison prochaine, Fernando Alonso était de passage à Enstone et n'a pas caché sa joie de retrouver l'usine de l'écurie française : « C'était comme un premier jour d'école, avec beaucoup à apprendre, mais c'était très productif... J'ai suivi un programme dans le simulateur, je me suis un peu habitué à la voiture, j'ai testé les structures et j'ai rencontré des personnes clés pour comprendre le programme de l'année prochaine. Je pense que l'équipe est en grande forme : voir Renault aussi compétitif est bon non seulement pour moi mais pour le sport en général ». Il va falloir désormais gérer le retour à la compétition de l'Espagnol qui doit s'adapter à sa nouvelle monoplace. Il va falloir faire rouler Fernando Alonso et les options sont peu nombreuses. Soit il sera au volant de la RS20 lors des essais normalement dédiés aux jeunes pilotes, après Abu Dhabi Mais cela ne plaît pas aux pilotes issus de la filière Renault qui sont actuellement en F2. Les autres possibilités sont un roulage avec la voiture de 2018 sans limite ou celle de cette année à l'occasion d'un tournage promotionnel limité à 100km. Cyril Abiteboul fait le point.

«Fernando a vraiment envie de retrouver le volant d’une F1»