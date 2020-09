Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso aurait pu prendre la succession de... Pierre Gasly !

Publié le 25 septembre 2020 à 14h35 par A.M.

Alors qu'il fera son grand retour en 2021 au volant d'une Alpine, actuelle écurie Renault, Fernando Alonso révèle avoir été contacté par Red Bull en 2019 pour remplacer Pierre Gasly.

Deux ans après son départ, Fernando Alonso fera son grand retour en Formule 1 la saison prochaine au sein de l'écurie Renault qui lui avait permis de remporter ses deux titres de Champion du monde acquis en 2005 et 2006. Le projet de l'équipe français a convaincu l'Espagnol de faire son grand retour. Et pourtant, il aurait pu revenir bien plus tôt puisqu'il révèle avoir été contacté par Red Bull en août 2019 avant de prendre la succession de Pierre Gasly qui était rétrogradé chez Toro Rosso. Fernando Alonso a toutefois décliné et c'est Alexander Albon qui a récupéré le baquet du Français.

Red Bull a contacté Alonso en 2019