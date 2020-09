Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso affiche ses grands objectifs pour son retour en F1 !

Publié le 24 septembre 2020 à 16h35 par A.M.

De retour en Formule 1 pour la saison prochaine, Fernando Alonso nourrit toujours de grandes ambitions et ne cache pas sa volonté de remporter un troisième titre mondial après lequel il court depuis 2006.

Deux ans après son départ, Fernando Alonso fera son retour dans les paddocks de Formule 1 la saison prochaine. Et pour la troisième fois de sa carrière, l'Espagnol a choisi Renault, l'écurie avec laquelle il avait remporté ses deux titres de Champion du monde en 2005 puis en 2006. L'écurie française, qui deviendra Alpine dès 2021, tentera donc d'offrir un troisième sacre mondial au natif d'Oviedo. Malgré tout, Fernando Alonso sait qu'il sera difficile d'y parvenir la saison prochaine, Mercedes étant intouchable dans les conditions actuelles. En revanche, tous les espoirs sont permis pour 2022 et le changement très important de réglementation prévu en F1 qui risque de rebattre les cartes.

Alonso revient pour gagner... en 2022