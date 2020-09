Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso se livre sur son grand retour !

Publié le 25 septembre 2020 à 16h35 par La rédaction

Loin de la Formule 1 depuis 2018, Fernando Alonso sera de retour la saison prochaine. Et pour se préparer et essayer sa future monoplace, le double champion du monde est allé dans l'usine Renault.

Il a mis fin à l'hégémonie de Ferrari et de Michael Schumacher. Fernando Alonso est devenu champion du monde de Formule 1 en 2005 puis en 2006 à bord de sa Renault. Un moment historique. Après un deuxième passage moins fructueux entre 2008 et 2009, le pilote espagnol sera de retour dans l'écurie au losange. Trois ans après avoir quitté les circuits pour aller tenter sa chance au championnat d'endurance et au Dakar. Et le double champion du monde ne revient pas pour amuser la galerie. Si Alonso se pense un peu juste pour la saison prochaine, le pilote de 39 ans est plein d'ambitions pour 2022. Une idée en tête : un troisième sacre.

« J'ai hâte de retourner dans la mêlée »