Formule 1

Formule 1 : Red Bull se prononce sur une arrivée de Lewis Hamilton !

Publié le 29 septembre 2020 à 21h35 par T.M.

Alors que certains aimeraient voir Lewis Hamilton du côté de Red Bull, Christian Horner, patron de l’écurie de Max Verstappen, a répondu à ce scénario.

Au volant de sa Mercedes, Lewis Hamilton domine toujours la Formule 1. Toutefois, son avenir reste incertain alors que le Britannique est dans sa dernière année de contrat. Alors qu’une prolongation est souvent évoquée, rien n’a été officialisé. De quoi laisser la porte ouverte à un possible départ. Et à ce sujet, Eddie Jordan expliquait dernièrement vouloir voir Hamilton rejoindre Red Bull afin de faire la paire avec Max Verstappen : « Personnellement, je pense que Lewis devrait aller chez Red Bull et pas chez Ferrari ».

« Ça me parait très compliqué »