Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton fait son mea culpa !

Publié le 29 septembre 2020 à 18h35 par La rédaction

Après avoir écopé de 10 secondes de pénalité, l’ayant empêché de lutter pour la victoire au Grand Prix de Russie, Lewis Hamilton a accusé la FIA de le freiner délibérément. Ce mardi, le pilote Britannique est revenu sur l’affaire via ses réseaux sociaux.

La polémique a débuté avant même le départ du Grand Prix de Russie. Ayant fait des essais de départ arrêté dans une zone non prévue à cet effet, Lewis Hamilton a écopé de deux fois 5 secondes de pénalité pour la course de Sotchi. Par la suite, la FIA avait dans un premier temps sanctionné le pilote britannique de 2 points de pénalité, avant de rétropédaler pour infliger une simple amende de 25 000€ à l’écurie Mercedes. La décision de l’instance suprême des sports auto n’est pas passée auprès du clan Hamilton, qui a crié au complot en marge de la course. Depuis, les réactions ont été nombreuses, entre véhémence et fermeté à l’égard du sextuple champion du monde.

« Je ne suis qu’humain après tout »