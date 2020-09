Formule 1

Formule 1 : La colère de Leclerc après les qualifications du GP de Russie

Publié le 26 septembre 2020 à 23h35 par La rédaction

Les qualifications du Grand Prix de Russie ont une nouvelle fois été remportées par Lewis Hamilton. 11e sur la grille de départ, Charles Leclerc a exprimé tous ses regrets et sa déception.

Nouveau Grand Prix, mais toujours les mêmes soucis pour Ferrari. Décidément bien à la peine dans cette saison 2020 de Formule 1, la Scuderia ne semble pas parvenir à relever la tête. Ce samedi c’est encore une fois Lewis Hamilton qui a remporté la pole position lors des qualifications du Grand Prix de Russie, devant Max Verstappen et Valtteri Bottas. Pendant ce temps, les pilotes de l’écurie italienne ont vécu un nouveau calvaire, avec un accident à la clé pour Sebastian Vettel qui s'élancera 15e, et une 11e place pour Charles Leclerc.

« Un week-end difficile »