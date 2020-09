Formule 1

Formule 1 : La réaction d’Hamilton après son «horrible» séance de qualification !

Publié le 26 septembre 2020 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 26 septembre 2020 à 19h37

Passé tout près de la correctionnelle, Lewis Hamilton a finalement décroché une nouvelle pole position lors des qualifications du Grand Prix de Russie. Soulagé, le pilote britannique est revenu sur sa performance.

Après une semaine de trêve, la Formule 1 reprend ses droits ce week-end avec le Grand Prix de Russie ! Ce samedi avaient lieu les qualifications pour déterminer l’ordre de départ des pilotes sur le circuit de Sotchi. Au terme des trois tours, c’est une nouvelle fois Lewis Hamilton qui a décroché sa 96e pole position, devançant Max Verstappen et son coéquipier chez Mercedes Valtteri Bottas, inscrivant au passage le record du tour le plus rapide à Sotchi. Pourtant, après le Q2, rien ne laissait présager une telle issue pour le Britannique qui a frôlé l'élimination et une médiocre 15e place au départ.

« Une des pires séances de qualifications de ma carrière »