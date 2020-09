Formule 1

Formule 1 : Mick Schumacher interpelle Lewis Hamilton pour les records de son père !

Publié le 26 septembre 2020 à 10h35 par A.M. mis à jour le 26 septembre 2020 à 10h40

Déjà détenteur du record de poles positions en Formule 1, Lewis Hamilton s'apprête à faire tomber d'autres record de Michael Schumacher qui semblait intouchables. Mais Mick, le fils du Baron Rouge, assure que «les records sont faits pour être battus.»

Tous les suiveurs de la Formule 1 pensaient que Michael Schumacher avait placé ses records à des sommets inatteignables pendant au moins plusieurs décennies. Avec 92 victoires, soit 41 de plus qu'Alain Prost, le précédent détenteur de ce record, et 7 titres mondiaux contre 5 pour Juan Manuel Fangio, le Baron Rouge a mis la barre très haut. Mais c'était sans compter sur Lewis Hamilton. Le Britannique pourrait déjà faire tomber ces records puisqu'en cas de victoire dimanche à Sotchi, il décrocherait sa 92e victoire et se rapprocherait d'un septième sacre mondial, avant un huitième qui semble largement à sa porté en 2021 compte tenu du peu d'évolution attendue sur les monoplaces entre les deux saisons. Interrogé à ce sujet, Mick Schumacher assure que son père et toute sa famille sont ravis pour Lewis Hamilton.

«On voit cela de manière positive»