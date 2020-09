Formule

Formule 1 : Lewis Hamilton annonce la couleur pour les records de Michael Schumacher !

Publié le 25 septembre 2020 à 11h35 par A.M. mis à jour le 25 septembre 2020 à 11h37

A l'occasion du Grand Prix de Sotchi, Lewis Hamilton peut égaler le record de victoires de Michael Schumacher en décrochant une 92e victoire et se rapprocher d'un septième titre, autre record détenu par le Baron Rouge.

Lewis Hamilton a de grandes chances d'entrer encore un peu plus dans l'histoire ce week-end. Vainqueur de son 91e Grand Prix au Mugello il y a deux semaines, le Britannique peut également le record de Michael Schumacher ce week-end à Sotchi. Un record qui semblait intouchable tant avec 92 victoires, l'Allemand avait fixé une marque incroyable avec 41 succès de plus qu'Alain Prost, quatrième dans ce classement derrière Schumacher et Hamilton, mais aussi Sebastian Vettel (53 victoires). Mais surtout, en s'imposant dimanche en Russie, le pilote Mercedes se rapprocherait grandement d'un autre record détenu par le Baron Rouge, à savoir les 7 titres de Champion du monde. Des records évoquées par le sextuple Champion du monde.

«Je pense que le nombre de championnats… c’est peut-être un peu différent»