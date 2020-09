Formule 1

Formule 1 : Les regrets de Carlos Sainz après le GP de Russie

Publié le 28 septembre 2020 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 28 septembre 2020 à 20h40

Rapidement hors course ce dimanche lors du Grand Prix de Russie après un accident, Carlos Sainz a critiqué le design du circuit de Sotchi.

La course n'aura pas duré longtemps pour Carlos Sainz. Le pilote McLaren a été contraint à l'abandon dès le premier tour du Grand Prix de Russie ce dimanche après avoir percuté un mur. L'Espagnol était à la lutte avec Lance Stroll pour la septième place avant de quitter la piste sans pouvoir la retrouver. Au moment de revenir sur ce fait, Carlos Sainz n'a pas manqué de critiquer le design du circuit de Sotchi.

« Ce virage ne devrait pas exister »