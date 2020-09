Formule 1

Formule 1 : Le directeur de Red Bull tacle Mercedes !

Publié le 29 septembre 2020 à 13h35 par La rédaction

Dans une saison de Formule 1 une nouvelle fois survolée par Mercedes, Red Bull apparaît comme la deuxième meilleure écurie. Son directeur, Christian Horner, pointe du doigt un certain relâchement chez ses rivaux.

Le Grand Prix de Russie n’a pas échappé à la règle qui est quasiment inévitable depuis le début de cette saison de Formule 1. Une nouvelle fois, c’est une Mercedes, celle de Valtteri Bottas, qui a remporté la course sur le circuit de Sotchi. Le Finlandais a profité des 10 secondes de pénalité infligées à son coéquipier Lewis Hamilton pour s’imposer, devant Max Verstappen. Après les sanctions adressées au pilote britannique à Monza, cela constitue le deuxième contretemps évitable pour l'écurie allemande en seulement quelques semaines. Et chez Red Bull, on a tiré plusieurs enseignements de l’échéance de dimanche, notamment des failles chez Mercedes, si l’on en croit les paroles de Christian Horner.

Des marques de « suffisance » chez Mercedes