Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton allume les commissaires après le GP de Russie !

Publié le 27 septembre 2020 à 20h35 par La rédaction

Pénalisé à deux reprises lors du Grand Prix de Russie, Lewis Hamilton n'a pas digéré ces sanctions. Et le sextuple champion du monde l'a fait savoir en critiquant ces décisions.

Une première occasion envolée. Avec ses 90 victoires en Formule 1, Lewis Hamilton n'est plus qu'à une seule longueur du record de Michael Schumacher. Et ce dimanche, le pilote Mercedes pouvait égaler le champion allemand. Parti en pole position, le Britannique n'a pas connu un Grand Prix facile. Sur le circuit de Sochi, le sextuple champion du monde a perdu de précieuses secondes lors de son premier passage au stand. Ressorti en 11e position, Lewis Hamilton a ensuite entamé sa remontée. Finalement, le pilote de 35 ans a terminé 3e de cette course remportée par son coéquipier, Valtteri Bottas, devant Max Verstappen.

« Ils essaient de m'arrêter, c'est évident »