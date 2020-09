Formule 1

Formule 1 : La grosse annonce de Toto Wolff sur son avenir

Publié le 28 septembre 2020 à 16h35 par La rédaction

Tandis que Mercedes survole une nouvelle fois cette saison de Formule 1, difficile d’imaginer pour l’instant à quoi ressemblera l’écurie la saison prochaine. Interrogé après le Grand Prix de Russie, Toto Wolff a assuré qu’il resterait.

Nouveau Grand Prix et nouvelle victoire pour Mercedes, qui n’en finit plus de survoler les débats cette saison. Malgré les pénalités infligées à Lewis Hamilton qui s’est tout de même emparé de la 3e place, c’est bien l’écurie allemande qui s’est imposée en Russie grâce à Valtteri Bottas. Et même si tous les voyants sont au vert, le doute plane sur le visage qu’arborera l’actuel leader du classement des constructeurs en 2021. A l'instar de l'avenir de Lewis Hamilton, celui du directeur Toto Wolff est encore en suspens.

« Ma place est chez Mercedes »