Formule 1

Formule 1 : Hamilton défavorisé par la FIA ? La réponse !

Publié le 28 septembre 2020 à 14h35 par La rédaction

Menacé d’une pénalité de deux points après sa troisième place au Grand Prix de Russie, Lewis Hamilton n’a pas caché sa colère, accusant la FIA de vouloir l’éloigner d’un 7e titre. Michael Masi est revenu sur la charge du Britannique.

Lewis Hamilton avait annoncé la couleur après les qualifications, la course lui a donné raison ! Le Grand Prix de Russie a été remporté par Valtteri Bottas, qui a devancé Max Verstappen, tandis que le leader du classement a dû se contenter de la 3e position. Pas au bout de ses peines, le pilote britannique a appris après la course qu’il était sous la menace d’un retrait de deux points au classement des pilotes. Une conséquence des 10 secondes de pénalité reçues avant le départ à Sotchi, qui n’a pas manqué de faire réagir le sextuple champion du monde, accusant au passage la FIA de vouloir « le ralentir ».

« Peu importe que ce soit Lewis Hamilton »