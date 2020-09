Formule 1

Formule 1 : Mick Schumacher fait une grande annonce sur ses débuts !

Publié le 30 septembre 2020 à 13h35 par La rédaction

Annoncés avec insistance, les débuts de Mick Schumacher auront finalement lieu au Nürburgring. Le fils prodige pilotera une Alfa Romeo lors de la première séance d'essais libres.

Cette fois, c'est officiel. Un Schumacher pilotera en Formule 1 pour la première fois depuis le Grand Prix du Brésil en 2012 et la deuxième retraite de Michael. Pressenti pour découvrir la catégorie reine au Mugello, Mick Schumacher tient finalement la date de ses grands débuts : vendredi 9 octobre. A domicile, au Nürburgring. Le fils du septuple champion du monde sera au volant de l'Alfa Romeo d'Antonio Giovinazzi lors de la première séance d'essais libres.

« Je vais bien me préparer afin de pouvoir faire le meilleur travail possible »