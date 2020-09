Formule 1

Formule 1 : Des accusations au cœur de la sanction de Lewis Hamilton ?

Publié le 30 septembre 2020 à 9h35 par A.M. mis à jour le 30 septembre 2020 à 9h42

Andrew Shovlin, ingénieur de course en chef chez Mercedes, s'est prononcé sur l'erreur de Lewis Hamilton qui lui a probablement coûté la victoire à Sotchi. Et selon lui, plusieurs équipes ont dénoncé le pilote britannique.

C'est une erreur qui a coûté cher à Lewis Hamilton. En réalité, c'est même une double erreur. Avant de se lancer dans son tour de mise en grille afin de s'installer à la première place de la grille de départ suite à sa pole position obtenue la veille, le Britannique réalise une procédure de départ, sorte d'entraînement afin de s'assurer qu'il n'y a aucun problème avant de s'élancer en course. Jusque-là rien d'anormal puisque tous les pilotes en font de même. Sauf qu'il y a des zones prédéfinies par la FIA dans lesquels les pilotes peuvent faire ces procédures. Et Lewis Hamilton ne les a pas respectées. C'est la première erreur et la seconde en découle puisqu'il est interdit de s'arrêter sur la piste. Et le pilote Mercedes, n'étant pas dans les zones autorisées par la FIA pour les procédures de départ, était donc sur la piste. Par conséquent, le sextuple Champion du monde a écopé de deux pénalités de cinq secondes, le poussant à s'immobiliser durant dix secondes lors de son arrêt au stand.

«Il ne fait aucun doute qu’il y ait pu avoir des équipes ayant dénoncé Hamilton»