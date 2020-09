Formule 1

Formule 1 : Le patron de la F1 recadre Lewis Hamilton !

Publié le 29 septembre 2020 à 15h35 par La rédaction

Alors que Lewis Hamilton ne comprenait pas les deux pénalités reçues au Grand Prix de Russie, le sextuple champion du monde s'est senti attaqué en personne. Ross Brawn, directeur sportif et technique de la Formule 1, est revenu sur cet épisode.

Parti en pole position à Sotchi, Lewis Hamilton avait une nouvelle occasion de s'imposer et d'écraser un peu plus le championnat de Formule 1 ce dimanche. Mais le pilote britannique s'est rendu coupable, dans le tour de mise en place, d'un essai de départ arrêté dans une zone interdite et dangereuse. Sanctionné de deux pénalités de 5 secondes, le sextuple champion du monde aurait aussi pu perdre des points au championnat. Pire, le pilote de 35 ans risquait de rater un Grand Prix en cas d'une nouvelle infraction grave. Finalement, les sanctions se sont limitées à ces pénalités de temps et une amende.

« C'est facile de penser que le monde est contre vous »