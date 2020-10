Formule 1

Formule 1 : Mercedes se prononce sur les records de Lewis Hamilton !

Publié le 4 octobre 2020 à 11h35 par T.M.

Alors que Lewis Hamilton n’en finit plus de dominer la Formule 1, le pilote Mercedes affole les statistiques. Des records évoqués par Toto Wolff.

Déjà dans l’histoire de la Formule 1, Lewis Hamilton pourrait un peu plus entrer dans la légende dans les semaines à venir. En effet, au volant de sa Formule 1, le Britannique survole les débats et les records tombent un par un. Déjà sextuple champion du monde, Hamilton pourrait décrocher un 7ème sacre et ainsi égaler Michaël Schumacher. De même, le pilote Mercedes pourrait aussi égaler la légende allemande en nombre de victoires en Formule 1. Des records qui impressionnent, mais du côté de Mercedes, on n’y pense pas énormément.

« C’est incroyable »