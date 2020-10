Formule 1

Formule 1 : La nouvelle annonce de Mercedes sur l'avenir de Lewis Hamilton !

Publié le 2 octobre 2020 à 18h35 par A.M.

Bien que le contrat de Lewis Hamilton prenne fin à l'issue de la saison, Toto Wolff n'est pas inquiet et assure que Mercedes compte prendre son temps.

« Les temps ne sont pas propices à s’asseoir et négocier, avec tout ce qui se passe dans le monde. Mais je veux continuer sur le chemin que nous avons tracé ensemble, avec Toto. Mais, bien évidemment, chacun doit prendre sa propre décision pour l’avenir . » Lewis Hamilton faisait récemment le point sur son avenir alors que son contrat arrive à échéance à la fin de l'année. Malgré tout, il ne semble pas y avoir de précipitation chez Mercedes concernant le futur du sextuple Champion du monde. Toto Wolff, dont le contrat prend également fin à l'issue de la saison.

«Nous voulons prendre notre temps pour regarder cela»