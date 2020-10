Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso monte au créneau pour Lewis Hamilton !

Publié le 1 octobre 2020 à 13h35 par A.M.

Souvent critiqué parce qu'il gagne très souvent au volant d'une monoplace bien supérieure à la concurrence, Lewis Hamilton est toutefois défendu par Fernando Alonso.

Vivement critiqué lorsqu'il a choisi de rejoindre Mercedes, Lewis Hamilton ne doit pas regretter aujourd'hui. En effet, depuis 2015, seul Nico Rosberg a réussi à contrarier son règne. Le Britannique vole en effet vers un septième sacre qui en ferait l'égal de Michael Schumacher. Mais la suprématie de l'actuel sextuple Champion du monde ne plaît pas à tout le monde. De nombreux observateurs rabaissent en effet les succès de Lewis Hamilton en mettant en avant la qualité de sa monoplace, bien supérieure à la concurrence. Dans une interview accordée à RadioTimes , rapportée par Nextgen-Auto , Fernando Alonso tient à défendre Lewis Hamilton en rappelant à quel point il était difficile de gagner en Formule 1.

«Lewis est devant car il est le meilleur en ce moment»