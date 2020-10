Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso évoque le calvaire de Sebastian Vettel chez Ferrari !

Publié le 1 octobre 2020 à 10h35 par A.M.

Passé durant cinq ans chez Ferrari, Fernando Alonso est bien placé pour évoquer la situation de Sebastian Vettel qui vit une saison très compliquée.

Successeur de Fernando Alonso au volant de la Ferrari, Sebastian Vettel n'aura pas réussi à faire mieux que l'Espagnol. Vice-Champion du monde en 2017 et 2018, l'Allemand n'aura toutefois jamais réellement approché un cinquième titre mondial face à la domination des Ferrari. Et finalement, la situation se sera dégradée de saison en saison, au point de devenir catastrophique. L'arrivée de Charles Leclerc pour le concurrencer a d'ailleurs déjà coûter cher au quadruple Champion du monde dont Ferrari a finalement annoncé que son contrat ne serait pas reconduit pour 2021. Et cette saison, Sebastian Vettel est en grande difficulté avec une 13ème place au championnat du monde et seulement 17 petits points avec pour meilleur résultat une sixième place. Bien loin de ses ambitions lorsqu'il a rejoindre Ferrari. Et alors que l'Allemand rejoindra Aston Martin la saison prochaine, Fernando Alonso a évoqué la situation de Sebastian Vettel.

«Chez Ferrari, nous n’avons pas eu la bonne voiture au bon moment»