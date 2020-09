Formule 1

Formule 1 : Ce message fort sur l'avenir de Mick Schumacher !

Publié le 30 septembre 2020 à 20h35 par La rédaction

Alors qu’il sera mis à l’essai en Formule 1 avec Alfa Romeo en Allemagne ce week-end, Mick Schumacher est sous le feu des projecteurs. Le jeune pilote au lourd héritage bénéficie d’un soutien de poids, celui de Ross Brawn.

Huit ans après la retraite de Michael Schumacher, voilà son fils, Mick, tout près d'écrire une nouvelle page de la Formule 1 ! Leader du classement en Formule 2, le pilote de 21 ans participera à un essai ce week-end en marge du Grand Prix d’Allemagne pour l’écurie Alfa Romeo. Un premier pas parmi les meilleurs pour le fils de la légende allemande, qui détient le record des titres de champion du monde avec 7 sacres. Au Nürburgring, il pilotera en lieu et place d’Antonio Giovinazzi lors de la première séance d’essais libres, des débuts qui seront forcément scrutés, et pour lesquels le prodige se tient prêt.

« Je suis plein d’optimisme pour son avenir »