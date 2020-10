Formule 1

Formule 1 : Le triste constat de Daniel Ricciardo pour la fin de saison

Publié le 1 octobre 2020 à 19h35 par La rédaction

Toujours à la recherche de son premier podium depuis 2016, l’écurie Renault mise gros sur Daniel Ricciardo. Mais l’Australien ne voit qu’un coup du destin pour lui permettre de terminer sur l’une des 3 premières marches.

En Formule 1, les saisons se suivent et se ressemblent. Une nouvelle fois, cette édition 2020 est outrageusement dominée par l’écurie Mercedes et ses deux pilotes stars, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Derrière, c’est la Red Bull de Max Verstappen qui affiche les meilleurs résultats. Et hormis la victoire surprise de Pierre Gasly à Monza, les trois grands favoris n’ont laissé échapper aucune course. Chez Renault, on attend encore un premier podium depuis le retour de l’écurie en 2016. Et c’est notamment dans cette optique que Daniel Ricciardo avait été engagé en 2018.

« Au mieux, nous pouvons être la quatrième voiture la plus rapide »