Formule 1 : Vettel est enthousiaste pour le prochain Grand Prix !

Publié le 6 octobre 2020 à 22h35 par La rédaction

Sebastian Vettel vit une saison 2020 compliquée. Alors que la prochaine course se déroulera ce dimanche au Nürburgring, l’Allemand est heureux de pouvoir rouler à domicile.

Cette saison 2020 de Formule 1 se résume jusqu’à ce jour à un chemin de croix pour Ferrari. Derrière l’hégémonie de l’écurie Mercedes, incarnée par le duel fratricide entre Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, largement à l’avantage du Britannique, la Scuderia jongle entre les soucis mécaniques et l’entente pas toujours cordiale entre ses deux pilotes. Malgré tout, il y en a un dont l’esprit est déjà tourné vers la suite, c’est Sebastian Vettel ! L’Allemand roulera en 2021 pour Aston Martin, laissant derrière lui les heures compliquées passées sous les couleurs de l’écurie italienne.

« Un plaisir inattendu »