Formule 1

Formule 1 : L’annonce de Red Bull sur l’avenir de Max Verstappen !

Publié le 4 octobre 2020 à 16h35 par T.M.

Alors que Honda a décidé de quitter le monde de la Formule 1, Red Bull devra se trouver un nouveau moteur. Un changement qui n’influerait toutefois en rien l’avenir de Max Verstappen.

Cette annonce a eu l’effet d’une bombe dans les paddocks. A partir de 2021, Honda se retirera de la Formule 1. Une décision qui aura un énorme impact pour Red Bull, puisque les monoplaces de Max Verstappen et Alexander Albon sont actuellement équipées d’un moteur Honda. Pour l’écurie, il va donc falloir revoir la conception de la prochaine F1 et trouver un nouveau moteur. Et si cela avait également une incidence sur l’avenir de Verstappen ? Alors que le Néerlandais est sous contrat jusqu’en 2023, Christian Horner assure toutefois qu’il n’y a aucune crainte à avoir.

Un avenir acté à 100% ?