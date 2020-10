Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff fixe une condition pour son avenir chez Mercedes !

Publié le 3 octobre 2020 à 12h35 par H.G.

Alors que son avenir chez Mercedes fait fréquemment l’objet de spéculations, Toto Wolff a affirmé qu’il n’ira pas voir ailleurs tant qu’il est épanoui dans son travail pour l’écurie allemande.

« J’ai dit à Lewis et Valtteri que je serai toujours dans les parages en 2021. Ma place est chez Mercedes », expliquait dernièrement Toto Wolff, affirmant ainsi qu’il restera au sein de l’écurie allemande la saison prochaine. Une mise au point nécéssaire pour le directeur de l’équipe dans la mesure où il a fréquemment été annoncé qu’il pourrait aller voir ailleurs au terme de la saison 2020. Toto Wolff a donc mis les choses au clair, même s’il reste à savoir quel sera le rôle qu’il occupera l’année prochaine. Mais en attendant, l’Autrichien a expliqué qu’il ne songerait pas à la possibilité de quitter Mercedes tant qu’il y prend du plaisir, ce qui est le cas en ce moment.

« Tant qu’il y a du plaisir, nous allons continuer »