Formule 1

Formule 1 : Ce gros indice sur l'avenir de Mick Schumacher !

Publié le 1 octobre 2020 à 16h35 par A.M.

Team principal d’Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, s'est prononcé sur la situation de Mick Schumacher et ne cache pas son impatience à l'idée de travailler avec le fils du septuple Champion du monde.

Plus le temps passe, plus Mick Schumacher se rapproche de la Formule 1. La semaine prochaine, à l'occasion du Grand Prix d'Eifel sur le circuit du Nürburgring, le pilote allemand sera au volant de l'Alfa Romeo d'Antonio Giovinazzi pour disputer la première séance d'essais libres. Leader de Formule 2 et membre de la Ferrari Driver Academy, Mick Schumacher fera d'ailleurs partie des favoris pour hériter d'un baquet chez Alfa Romeo où l'avenir de Kimi Räikkönen (40 ans) est incertain. Et visiblement, cela ne serait pas pour déplaire à Frédéric Vasseur qui ne tarit pas d'éloges pour le fils du septuple Champion du monde.

«Il nous a impressionnés»