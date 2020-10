Formule 1

Formule 1 : Renault s'enflamme pour le retour de Fernando Alonso !

Publié le 3 octobre 2020 à 10h35 par A.M.

Directeur sportif de Renault F1 Team, Alan Permane s'est prononcé sur l'implication de Fernando Alonso, déjà très soucieux de suivre l'évolution au sein de l'écurie.

Débarrassé de tous ses impératifs et de ses autres activités, Fernando Alonso est déjà pleinement investi sur la situation de Renault dont la monoplace progresse régulièrement. Le pilote espagnol, qui remplacera Daniel Ricciardo la saison prochaine, était déjà présent à Enstone, l'usine de l'écurie française, preuve de son implication. Une motivation qui plait en interne comme l'explique Alan Permane, directeur sportif de Renault F1 Team.

«C’est bien de sentir ce soutien supplémentaire»