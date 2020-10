Formule 1

Formule 1 : Ferrari affiche ses ambitions pour le prochain Grand Prix !

Publié le 2 octobre 2020 à 16h35 par La rédaction

En difficulté depuis le début de la saison, Ferrari travaille pour préparer 2021. Son directeur sportif est conscient que l'écurie aura besoin de temps.

Loin au classement constructeurs et au classement pilotes, Ferrari vit une saison difficile. Une des plus compliquées de son histoire en Formule 1. L'écurie de Maranello a déjà tiré un trait sur 2020 et se concentre sur la prochaine saison. Après un Grand Prix de Russie à l'image de la saison, Vettel a terminé hors des points alors que Leclerc a ramené une 6e place, le cheval cabré se concentre sur son plan pour revenir au premier plan. Une longue route à affronter pas à pas.

« Il y a encore un peu plus à venir la semaine prochaine »