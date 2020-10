Formule 1

Formule 1 : Les confidences de Ricciardo sur son départ de Renault

Publié le 6 octobre 2020 à 13h35 par T.M.

A la fin de la saison, Daniel Ricciardo quittera Renault pour rejoindre McLaren. Un choix que le pilote australien ne regrette en aucun cas.

En 2021, de nombreux changement auront lieu sur la grille de départ. Cela avait notamment commencé par le choix de Ferrari de remplacer Sebastian Vettel par Carlos Sainz Jr. L’Espagnol va ainsi quitter McLaren, qui a d’ores et déjà trouvé son remplaçant en la personne de Daniel Ricciardo. Actuellement chez Renault, l’Australien va ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière la saison prochaine. Un choix que Ricciardo assume pleinement et ce même si Renault monte en régime ces derniers Grands Prix, arrivant désormais à performer derrière Lewis Hamilton, Valtteri Bottas et Max Verstappen.

« Je ne regrette pas ma décision »