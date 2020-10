Formule 1

Formule 1 : Mick Schumacher relativise malgré ses débuts repoussés en F1 !

Publié le 9 octobre 2020 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 9 octobre 2020 à 20h40

Alors que Mick Schumacher aurait pu débuter en Formule 1 ce vendredi, la séance d'essais libres a été annulée. Mais le pilote allemand refuse d'accuser le coup.

L'histoire était censée s'écrire au Nürburgring. Il faudra encore attendre. Au volant de l'Alfa Romeo habituellement pilotée par Antonio Giovinazzi, Mick Schumacher devait faire ses débuts en Formule 1. Mais la séance d'essais libres à laquelle le pilote allemand devant prendre part a été annulée. La faute à une météo capricieuse. En tête du championnat de Formule 2, le fils du septuple champion du monde pourrait avoir un baquet de titulaire la saison prochaine. Membre de la Ferrari Driver Academy, Mick Schumacher a une place privilégiée chez Alfa Romeo et Haas.

« J'ai énormément appris »