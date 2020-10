Formule 1

Formule 1 : Les premières leçons de Mick Schumacher !

Publié le 7 octobre 2020 à 14h35 par La rédaction

Sur le circuit du Nürburgring, Mick Schumacher sera lancé en Formule 1 ce vendredi. Une première dont le pilote allemand devra se servir selon sa manager.

Il a un nom rempli d'histoire. Il devra se faire un prénom. Ce vendredi, Mick Schumacher sera au volant d'une Formule 1 pour la première fois de sa carrière. Après son père, Michael, septuple champion du monde, et son oncle Ralf, le pilote de 21 ans est sur le point de poursuivre l'héritage familial. Membre de la Ferrari Driver Academy et leader du championnat de Formule 2, Mick Schumacher a fait ses galons dans les catégories inférieures pour gagner sa place sur la piste. Et l'Allemand fera ses débuts à domicile lors de la première séance d'essais libres du Grand Prix de l'Eifel au Nürburgring.

« Apprendre le plus possible »