Formule 1

Formule 1 : Une légende remet en cause le talent de Lewis Hamilton !

Publié le 7 octobre 2020 à 16h35 par La rédaction

Tout proche des records de Michael Schumacher, Lewis Hamilton n'est pourtant pas imperméable aux critiques. Jackie Stewart, triple champion du monde, relativise les performances du pilote Mercedes.

90 victoires en Grand Prix et 6 titres mondiaux. La carrière de Lewis Hamilton est exceptionnelle. A une unité d'égaler les records de Michael Schumacher, le pilote britannique domine cette saison de Formule 1 avec 44 points d'avance sur Valtteri Bottas et 77 sur Max Verstappen. Les marques du baron rouge vont tomber. Ce n'est qu'une question de temps. Et si le pilote de 35 ans s'apprête à avoir les meilleures statistiques de l'histoire de la Formule 1, Jackie Stewart n'en fait pas le meilleur pilote pour autant. Le triple champion du monde (1969, 1971, 1973) dévalue les qualités d'Hamilton et souligne plutôt les performances et la domination de Mercedes.

« Lewis pilote extrêmement bien, mais ce n'est pas pareil »