Formule 1

Formule 1 : La nouvelle proposition de Valtteri Bottas pour révolutionner la F1 !

Publié le 11 octobre 2020 à 12h35 par La rédaction

Après l'annulation des deux premières séances d'essais libres, Valtteri Bottas a pris la pole position du Grand Prix de l'Eifel. Avec une nouvelle idée pour relancer la Formule 1.

Une fois n'est pas coutume, Valtteri Bottas a pris le dessus sur Lewis Hamilton. C'est la troisième pole du Finlandais cette saison, contre huit pour son coéquipier. Sur l'ensemble du week-end, le pilote de 31 ans a dominé le sextuple champion du monde, avant la course ce dimanche. Malgré une préparation amputée des deux premières séances d'essais libres, la faute à la météo, Bottas a terminé en tête des deux autres séances dont la qualification. Mais ce week-end réduit a également donner des idées au pilote de Mercedes.

« Il y a trop d'essais libres »