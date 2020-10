Formule 1

Formule 1 : Carlos Sainz Jr n’a pas peur de Mick Schumacher !

Publié le 10 octobre 2020 à 18h35 par La rédaction

Alors que Carlos Sainz Jr rejoindra Ferrari en 2021, l’Espagnol a fait savoir qu'il n'avait pas peur de la montée en puissance de Mick Schumacher.

Carlos Sainz Jr n’a peur de personne. Après être passé par Torro Rosso, Renault et McLaren, le pilote espagnol arrivera chez Ferrari l’année prochaine aux côtés du Monégasque, Charles Leclerc. Mais les très bonnes performances de Mick Schumacher en Formule 2 pourraient faire de l’ombre au futur pilote de la Scuderia, à long terme. Car, à 21 ans, le fils prodige du champion, Michael Schumacher, est forcément associé à l’écurie au cheval cabré et serait annoncé dans un baquet de Formule 1 la saison prochaine. Mais Carlos Sainz Jr compte bien s’installer chez Ferrari pour longtemps.

Carlos Sainz Jr veut s’inscrire dans la durée