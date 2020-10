Formule 1

Formule 1 : Bottas annonce la couleur pour le Grand Prix d’Eifel !

Publié le 9 octobre 2020 à 10h35 par La rédaction

La Formule 1 fait son retour ce week-end au Nürburgring pour le Grand Prix de l’Eifel. Vainqueur à Sotchi il y a deux semaines, Valtteri Bottas compte bien enchaîner en Allemagne.

Après deux semaines de pause, la Formule 1 reprend ses droits au Nürbrugring, ce vendredi avec les essais libres, au cours desquels Mick Schumacher fera ses premiers pas dans la catégorie reine. Une saison 2020 encore outrageusement dominée par Mercedes, et qui se résume en tête du classement à un bras de fer entre Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, avec toutefois une avance significative pour le Britannique. Mais à Sotchi, dernière course en date, c’est bien le Finlandais qui s’est imposé au nez et à la barbe de son coéquipier, auparavant sanctionné de 10 secondes de pénalité. Une victoire qui a remis du baume au cœur de l’outsider.

« Un week-end difficile et assez spécial »