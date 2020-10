Formule 1

Formule 1 : Les confidences de Daniel Ricciardo sur son niveau !

Publié le 10 octobre 2020 à 16h35 par La rédaction

Auteur de résultats encourageants sur les dernières courses, Daniel Ricciardo reste tout de même dans l’ombre des meilleurs cette saison. Le pilote phare de Renault se juge en tête de la mêlée qui fait rage derrière la tête de course.

Toujours en quête de son premier podium chez Renault, Daniel Ricciardo s’en est rapproché à plusieurs reprises cette saison. Avec deux quatrièmes places en Belgique, puis en Toscane, une cinquième place à Sotchi et enfin une sixième à Monza, l’Australien s’est hissé dans les points à chacun des quatre derniers Grands Prix. Un cercle vertueux que l’ancien pilote de Red Bull compte bien poursuivre ce dimanche sur le Nürburgring. Derrière les deux Mercedes et Max Verstappen, difficile de tirer son épingle du jeu. C’est pourtant là que Ricciardo estime qu’est sa place actuellement, juste entre les meilleurs et le reste du peloton.

« Je suis le gars à battre »