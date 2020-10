Formule 1

Formule 1 : La mise au point de Verstappen sur son avenir

Publié le 10 octobre 2020 à 11h35 par La rédaction

Suite au retrait surprise de Honda, l’avenir de l’écurie Red Bull est incertain. Alors que des rumeurs de départ chez les pilotes ont émergé, Max Verstappen a assuré vouloir continuer sous ses actuelles couleurs, du moins pour l’instant.

Alors que Red Bull réalisait une saison encourageante, derrière les intouchables Mercedes, l’écurie autrichienne a reçu une nouvelle des plus handicapantes. À la surprise générale, le motoriste Honda a annoncé son retrait en 2021. Une nouvelle retentissante qui a jeté un froid sur le futur de l’écurie d’Alexander Albon et Max Verstappen. Ce dernier a justement suscité des rumeurs, depuis l’annonce, concernant son avenir chez Red Bull. Et si Christian Horner a plusieurs fois démenti un éventuel départ du Néerlandais, celui-ci partage visiblement le même avis.

« Je suis satisfait chez Red Bull »