Formule 1 : La mise au point du patron de Red Bull sur l'avenir de Max Verstappen !

Publié le 8 octobre 2020 à 17h35 par La rédaction

Alors que Honda s'est récemment retiré de la Formule 1, Red Bull se cherche un nouveau motoriste. Sans incidence sur les pilotes d'après le patron de l'écurie.

C'est un coup de tonnerre dans les paddocks. Honda a annoncé quitter la Formule 1 dès la saison prochaine. Red Bull et Alpha Tauri se retrouvent ainsi sans motoriste. C'est-à-dire que les deux écuries sont contraintes de se chercher un nouveau fournisseur de moteurs pour 2021. Dans des délais très courts. Et si des bruits de couloirs laissaient aussi craindre le pire du côté des pilotes, à coup de clauses notamment, cette situation agace Red Bull.

« Max Verstappen est toujours aussi motivé et confiant »